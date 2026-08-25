Padres de familia exigen destitución de directora en telesecundaria de Actopan

agosto 24, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Madres y padres de familia de la telesecundaria “Álvaro Gálvez y Fuentes”, ubicada en la comunidad de La Esperanza, municipio de Actopan, protestaron en las inmediaciones del plantel para exigir la salida inmediata de la directora Fabiola Hernández, a quien acusan de presunto acoso emocional y malos tratos contra la comunidad estudiantil.

La manifestación se registró a pocos días del inicio formal del ciclo escolar 2026-2027. Los inconformes colocaron cartulinas en la fachada del inmueble con consignas como “Fuera la maestra Fabiola” y “No más acoso emocional, queremos solución”.

Además, formalizaron su petición mediante la entrega de un oficio dirigido a las autoridades educativas para solicitar la remoción del cargo.

De acuerdo con los tutores, la problemática ya fue expuesta con anterioridad ante la supervisión escolar correspondiente; sin embargo, señalaron que no han obtenido una respuesta favorable que garantice un entorno seguro y óptimo para el desarrollo académico de sus hijos.

Subrayaron que la postura de la comunidad escolar busca prevenir mayores afectaciones al desempeño pedagógico del alumnado.

Los padres de familia advirtieron que, en caso de no recibir una solución concreta antes del inicio de clases programado para el lunes 31 de agosto, intensificarán las acciones de protesta y procederán a tomar de manera indefinida las instalaciones del plantel como medida de presión hacia la Secretaría de Educación de Veracruz.