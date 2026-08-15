Miguel Pintos deja abierta la puerta a reelección o diputación federal

agosto 15, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local de Coatzacoalcos, Miguel Pintos Guillén no descartó la posibilidad de buscar la reelección para repetir en el Congreso de Veracruz o contender en el proceso interno de Morena, para obtener una diputación federal.

No obstante, dijo que por ahora está concentrado en cumplir con la función que desempeña, al ser presidente de la Comisión de Vigilancia -responsable de aprobar la Cuenta Pública del 2025- y esperará el momento para definir su futuro político.

El partido Morena determinó que la próxima semana emitirá la convocatoria para la elección de coordinadores federales -virtuales candidatos a la diputación federal- y en septiembre para los coordinadores locales -virtuales candidatos a diputado local.

Cuestionado sobre sus aspiraciones para el próximo proceso electoral, el legislador evitó adelantar una decisión y señaló que será en su momento cuando determine si continúa en el Congreso local o busca otra posición.

“Para este tipo de decisiones, nosotros estamos cumpliendo con una función actualmente y tenemos que llevarla a buen término. Eso, pues, llegará en su momento, la decisión de ver hacia dónde seguimos o permanecemos”, expresó.

Pintos Guillén sostuvo que, independientemente de las aspiraciones que tengan los legisladores, quienes decidan participar en algún proceso de selección deberán sujetarse a las disposiciones legales y a los reglamentos de sus respectivos partidos.

“El importante de todo es que se cumpla con el marco legal que establece la ley y que todos aquellos que decidan, los compañeros que decidan continuar con el proceso de selección, pues que lo hagan acorde a lo que marcan los reglamentos”, afirmó.

El diputado también fue cuestionado sobre las quejas que pudieran presentar partidos políticos por presuntos actos de promoción anticipada o por el supuesto uso de recursos públicos para promover aspiraciones políticas.

Al respecto, dijo que quienes consideren que existe alguna irregularidad tienen derecho a presentar las denuncias correspondientes y serán las autoridades las que determinen lo conducente.

“Esas quejas, pues, quien las tenga, que las haga, tiene su derecho y lo debe de llevar a efecto. Yo no, ahí no soy quién para juzgarlos, cada uno que decida, pues, lo que tenga que hacer para su bien”, respondió.

Pintos Guillén insistió en que actualmente su prioridad es atender la responsabilidad que tiene como diputado local y representar a la población que depositó su confianza en él.

“Yo tengo ahorita una función, la cual le tengo mucho respeto y soy responsable de ella, y represento a un sector de la población del estado”, señaló.

El legislador evitó, de esta manera, definir si permanecerá en el Congreso de Veracruz mediante una eventual reelección o si buscará participar en la elección para la Cámara de Diputados federal.

La definición de candidaturas deberá darse conforme avance el proceso interno de los partidos y de acuerdo con los tiempos establecidos por la legislación electoral, por lo que el diputado dejó abierta la posibilidad de continuar su carrera política en cualquiera de esas dos vías.