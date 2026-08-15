Cristian Castro se gradúa de preparatoria a los 51 años

agosto 14, 2026

El cantante Cristian Castro concluyó sus estudios de preparatoria a los 51 años y celebró este logro junto con su familia y seguidores durante su graduación.

Tras retomar sus estudios en línea, celebró el cierre de esta etapa académica acompañado por su madre, Verónica Castro, quien fue la madrina de honor.

La ceremonia se realizó el miércoles 12 de agosto en el Teatro Royal Pedregal, en la Ciudad de México, donde el intérprete de “Azul” lució con su toga y birrete.

Antes de iniciar la graduación, convivió con sus compañeros de generación y saludó a algunos de ellos mientras esperaba el comienzo de la ceremonia.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la llegada de Verónica Castro, quien acudió al recinto con apoyo de oxígeno para acompañar a su hijo.

Asimismo, reveló que su preparatoria tiene pase directo a la UNAM y analiza estudiar Diseño Industrial, ya sea en Chihuahua o en dicha institución de la CDMX.