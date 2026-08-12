Fábrica de Negocio reúne a más de 3 mil empresarios y compradores en Veracruz

Fábrica de Negocio reúne a más de 3 mil empresarios y compradores en Veracruz

agosto 12, 2026

Isabel Ortega

Boca del Río, Ver.- Más de 3 mil 300 asistentes, 20 cadenas comerciales y 600 citas de negocioparticipan en Fábrica de Negocio Región Sur-Sureste 2026, encuentro de vinculación comercial que por primera vez tiene como sede Veracruz.

La gobernadora Rocío Nahle García y el director general de GS1 México, Juan Carlos Molina Robledo, inauguraron este miércoles 12 de agosto el encuentro, que busca acercar a fabricantes y emprendedores con compradores de grandes cadenas nacionales y regionales.

Durante la inauguración, Nahle García destacó la ubicación estratégica de Veracruz, su infraestructura y la diversidad de productos que se generan en distintas regiones del estado, por lo que aseguró que la entidad está abierta a recibir inversiones y ampliar sus relaciones comerciales.

“Estamos abiertos a apoyar, estamos abiertos a la inversión, estamos abiertos al intercambio comercial”, afirmó.

La mandataria también destacó los apoyos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), entre ellos el programa Apoyo a la Palabra, mediante el cual se han entregado más de 15 mil apoyos directos para la adquisición de maquinaria, herramientas e insumos.

De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, cerca de la mitad de los beneficiarios ya cumplió con la devolución correspondiente y solicitó un segundo apoyo.

El director general de GS1 México, Juan Carlos Molina Robledo, explicó que Fábrica de Negocio permite a empresas y emprendedores presentar directamente sus productos ante compradores de 20 cadenas comerciales de sectores como autoservicio, farmacias, tiendas departamentales, hotelería y comercio electrónico.

Entre las empresas participantes se encuentran Soriana, Chedraui, OXXO, OfficeMax, Woolworth, Del Sol, Mercado Libre, Amazon y Walmart Marketplace, entre otras.

El encuentro contempla 600 citas de negocio, cuya agenda reporta una cobertura del 100 por ciento, además de 10 conferencias empresariales, exhibición de productos regionales, actividades de networking y una zona de aliados estratégicos.

El secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, destacó que Veracruz es la quinta entidad del país con mayor número de MiPyMEs, empresas que representan aproximadamente 84 por ciento del personal ocupado en el estado.

Señaló que para que estos negocios puedan acceder a mercados de mayor valor no basta con incrementar su capacidad productiva, sino que también requieren mejorar aspectos como calidad, innovación, tecnología, presentación comercial y estrategias de comercialización.

La Fábrica de Negocio tiene además un alcance regional, con la participación de empresarios y representantes de Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

Las actividades se realizan este miércoles en los salones Ulúa 2 al 5 del World Trade Center de Boca del Río, de 08:30 a 17:00 horas, donde las empresas participantes tienen la oportunidad de presentar sus productos ante compradores y especialistas, además de establecer contactos para futuras operaciones comerciales.