Lluvias intensas y riesgo de inundaciones para el sur de Veracruz
agosto 11, 2026
Este día, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, mantendrá las condiciones para lluvias puntuales intensas en Sonora (este) y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste de la República Mexicana. Simultáneamente, canales de baja presión al interior del país y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera sobre el suroeste y sur del golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (este) y Campeche (norte); además de chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, sobre el sur de Estados Unidos, ocasionará ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste); iniciando a partir de este día en Coahuila (norte y centro).
El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del monzón sobre el noroeste de la República Mexicana
Para mayor información consultar en:
https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas
Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.
Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.
Pronóstico de lluvias para hoy 11 de agosto de 2026:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte y este), Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (este) y Campeche (norte).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (este), Jalisco (norte y centro), Michoacán (este y sureste), Hidalgo (sur y suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México, Puebla (sureste), Guerrero (centro y este), Tabasco (este y oeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 11 de agosto de 2026:
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Colima (este), Michoacán (oeste), Guerrero (sur) y Oaxaca (sur).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).
Pronóstico de viento y oleaje para hoy 11 de agosto de 2026:
Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo y en costas de Jalisco y Colima.
Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Pronóstico por regiones:
Valle de México: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma y bancos de niebla. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México (oeste y suroeste), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; mismas que podrían originar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la mínima de 12 a 14 °C. Para Toluca la temperatura máxima será de 20 a 22 °C y la mínima de 9 a 11 °C. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.
Península de Baja California: Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Ambiente templado a cálido en la región. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso; persistiendo la onda de calor en el centro de Baja California Sur. Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos en Baja California. Viento de componente oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región, incluido el golfo de California. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.
Pacífico Norte: Por la mañana, ambiente de templado a cálido. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Sonora (este) y muy fuertes en Sinaloa (norte y este); acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h en la región con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y rachas de hasta 35 km/h en Sinaloa. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Sinaloa.
Pacífico Centro: Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en Nayarit (este), Jalisco (norte y centro) y Michoacán (este y sureste), todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; chubascos en Colima. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Jalisco y Colima; y rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
Pacífico Sur: Por la mañana, ambiente templado a cálido en la región, con bancos de niebla dispersos. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (este) y Chiapas (este), así como fuertes en Guerrero (centro y este); acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo); viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chiapas; así como rachas de hasta 35 km/h en Guerrero. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.
Golfo de México: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente templado en la mayor parte de la región y fresco en zonas serranas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso; persistiendo la onda de calor en el oeste de Tamaulipas. Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur) y lluvias fuertes en Tabasco (este y oeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; chubascos en Tamaulipas. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas; y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Veracruz y Tabasco.
Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche (norte) y lluvias puntuales fuertes en Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur); todas con descargas eléctricas y podrían generar encharcamientos e inundaciones locales. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche y Yucatán; así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Quintana Roo.
Mesa del Norte: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco a templado, con bancos de niebla dispersos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste) y Nuevo León (centro y este); iniciando en Coahuila (norte y centro). Lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (oeste y noroeste), y fuertes en Zacatecas (sur) y Aguascalientes, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Mesa Central: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas altas. Bancos de niebla dispersos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Hidalgo (sur y suroeste) y Puebla (sureste); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y chubascos en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; así como rachas de hasta 35 km/h en Morelos.
Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
Los Cabos, B.C.S., 38.0; Tlalpan, CDMX, 33.0; Tecpatán, Chis., 27.0; Acapulco de Juárez, Gro., 27.0; Santo Tomás, Edo. Méx., 22.0; Calvillo, Ags., 21.0 y Casimiro Castillo, Jal., 18.0.
Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Hermosillo, Son., 41.0; Piedras Negras, Coah., 40.6; Ciudad Constitución, B.C.S., 39.8; Ciudad Victoria, Tamps., 39.0; Mérida, Yuc., 38.5; Culiacán, Sin. y Arriaga, Chis., 38.1; Colima, Col., 37.5; Puerto Ángel, Oax., 36.4; Acapulco, Gro., 36.3 y Tacubaya, CDMX, 25.0.
Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
Toluca, Edo. Méx., 9.8; Tlaxcala, Tlax., 11.0; Tulancingo, Hgo., 11.8; Zacatecas, Zac., 13.0; Tacubaya, CDMX, 13.2; San Cristóbal de las Casas, Chis., 13.3; Puebla, Pue., 13.4 y Morelia, Mich., 14.0.