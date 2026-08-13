Acusan simulación en abasto de medicamentos en Veracruz

agosto 13, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.Existe una simulación permanente y un engaño a la ciudadanía respecto al verdadero desabasto de medicamentos que enfrentan las instituciones sanitarias públicas en el estado de Veracruz, advirtió el activista Carlos Hernández Arriaga.

Tras señalamientos sobre documentos oficiales que revelan faltantes en almacenes de la entidad, el entrevistado recriminó la postura de las autoridades estatales frente a una crisis que repercute directamente en la salud de miles de familias veracruzanas.

«Es un mensaje… más bien es una mentira por parte de las autoridades, esa es la palabra correcta. Tratan de decir, no sé si a la gobernadora la engañan, le dicen que todo está bien y ella les cree. Pero realmente el tema de la salud y el abasto de medicamentos es grave; están jugando con la vida de los veracruzanos», aseveró.

Hernández Arriaga cuestionó que desde los despachos oficiales se pretenda proyectar una realidad ajena a la cotidianidad de los centros hospitalarios de la capital y la región. En ese sentido, exhortó a los mandos gubernamentales a recorrer personalmente las instalaciones asistenciales para constatar el desabasto real.

«¿Por qué no se dan una vuelta aquí en el Hospital Civil, en el Centro de Alta Especialidad (CAE) o en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan)? Es una verdadera tristeza que exista la falta de medicamento y que las autoridades nos quieran persuadir de que todo está bien cuando no es así», recriminó.

El activista otorgó el beneficio de la duda a las autoridades estatales sobre el conocimiento directo de las omisiones en las bodegas de insumos, pero exigió acciones inmediatas y supervisión rigurosa a través de personal de confianza para erradicar las inconsistencias administrativas.

«Ojalá se entere a través de los medios de comunicación y tome cartas en el asunto. Que mande a inspeccionar y revisar con gente de su entera confianza, pero también que se permita un acercamiento con sectores de la sociedad para auditar lo que realmente pasa», planteó.

Lamentó que ante los reclamos sociales y la exigencia de garantías en materia de salud pública, la respuesta oficial o de simpatizantes del régimen sea la descalificación y el señalamiento político.

“Ahorita uno levanta la voz y de volada dicen que somos sus enemigos o partidistas. No somos sus enemigos, somos portavoz de la sociedad y nos damos cuenta de las carencias y de la necesidad. Lo único que buscamos es que las cosas mejoren», concluyó.