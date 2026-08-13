“Da risa” que ‘Alito’ denuncie a México en EU, responde Sheinbaum

agosto 13, 2026

Deja en manos de la Cámara de Diputados retomar el desafuero en contra del líder del PRI

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó duramente al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por acudir a Estados Unidos y ante organismos internacionales para presentar denuncias contra el gobierno mexicano y solicitar, entre otras medidas, el retiro de visas, al considerar que esa estrategia evidencia una falta de confianza en las instituciones y en los propios ciudadanos del país.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la conducta del líder priista “se explica por sí sola” y criticó que, como presidente de un partido político mexicano, busque en el extranjero acciones contra integrantes del gobierno o funcionarios mexicanos.

“Qué mexicano, vean, se imaginen, es presidente de un partido político, cuasi en extinción. Pero como presidente de un partido político en México, va y presenta una denuncia en Estados Unidos para pedir que quiten visas…. Bueno, da risa”, señaló.

La primera mandataria de la nación consideró también que acudir a otro país para solicitar sanciones contra mexicanos representa, a su juicio, un nivel muy bajo de confianza en México y en sus ciudadanos. Incluso planteó qué pensarían los antiguos militantes del PRI sobre las acciones que actualmente emprende su dirigente.

“Ya no creen en México ni en los mexicanos”, afirmó, al cuestionar que Moreno recurra a autoridades estadounidenses en lugar de centrar sus denuncias y disputas en las instituciones nacionales.

El señalamiento ocurre en medio de las denuncias promovidas por Alejandro Moreno en Estados Unidos y ante organismos internacionales, así como de investigaciones relacionadas con personas que fueron funcionarios durante su administración como gobernador de Campeche y otras figuras cercanas a su entorno.

No obstante, Sheinbaum marcó una diferencia entre las investigaciones contra el dirigente priista y las acciones del gobierno federal. Precisó que el caso relacionado con Moreno corresponde a la Fiscalía General del Estado de Campeche y no a la Fiscalía General de la República.

Explicó que existe nuevamente la posibilidad de retomar la solicitud de desafuero contra el senador, luego de que el tema fuera abordado en el Congreso. Sin embargo, aclaró que cualquier procedimiento debe seguir las vías institucionales correspondientes y no convertirse en un asunto de carácter político.

“Si es un tema de un delito, pues ya le corresponde a la fiscalía, al Congreso”, indicó.

La presidenta insistió en que el punto central no debería ser la confrontación política, sino determinar si existen elementos para acreditar la comisión de algún delito y, en ese caso, permitir que las instituciones competentes actúen conforme a la ley.

Sheinbaum también rechazó que las denuncias internacionales de Moreno representen por sí mismas un daño significativo a la imagen de México. Consideró que la credibilidad de quien formula las acusaciones es un factor determinante y cuestionó que el dirigente priista tenga mayor reconocimiento en el extranjero que dentro del país.

“Como es que tanta credibilidad tenga, no tiene mucha aquí, pues tampoco creo que tenga mucha allá”, expresó.

Frente a las críticas de la oposición, la mandataria defendió que la estabilidad y viabilidad de México deben construirse desde el interior, mediante instituciones democráticas, libertades, bienestar social y un gobierno cercano a la población.

Sheinbaum sostuvo que un partido político que busca recuperar presencia debe convencer principalmente a los mexicanos y presentar ante ellos su proyecto de nación, en lugar de recurrir a gobiernos extranjeros.

“Si eres un partido político, pues qué buscas: votos para tu partido político, para tu proyecto de nación. ¿A quién tienes que convencer? Pues a los mexicanos, a las y los mexicanos”, afirmó.

Finalmente, señaló que la responsabilidad del gobierno es mantener cercanía con la población, cumplir sus compromisos y enfrentar los problemas mediante explicaciones públicas y el fortalecimiento de la democracia y las libertades.

En ese contexto, sostuvo que el actual gobierno busca mantener una relación directa con el pueblo y contrastó esa visión con lo que, a su juicio, ocurrió durante los 36 años anteriores, periodo que acusó de haber dejado de lado el bienestar de la población.