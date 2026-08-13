Sheinbaum rechaza que se tenga aislado a Ruffo Appel

agosto 13, 2026

Puede recibir hasta visitas como cualquier preso, abunda

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que existan impedimentos para que Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California vinculado a un proceso por presuntos delitos relacionados con el huachicol fiscal, reciba visitas o los insumos que necesita mientras permanece privado de su libertad en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

Ante la denuncia de la hija del exmandatario, quien señaló dificultades para hacerle llegar insumos durante su reclusión, la presidenta aseguró que, de acuerdo con la información que le ha proporcionado el sistema penitenciario, Ruffo Appel cuenta con autorización para recibir visitas y tiene acceso a sus medicamentos.

“No, eso no, él tiene visitas, o sea, tiene visitas, se puede dar una información por parte del sistema penitenciario, incluso él toma medicamentos, se le entregan los medicamentos”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria fue cuestionada específicamente sobre si, entonces, no existía ningún problema con las condiciones de reclusión del exgobernador. Su respuesta fue contundente: “No, no hay”.

Sheinbaum consideró, además, que sería conveniente que las autoridades penitenciarias proporcionaran información sobre el caso para aclarar las versiones surgidas a partir de las declaraciones de la familia.

“Sí sería muy bueno que se informara”, señaló.

La declaración presidencial ocurre en medio de los señalamientos de la familia de Ruffo Appel sobre las condiciones en las que permanece recluido. Su hija, Verónica Ruffo, ha denunciado dificultades para comunicarse con su padre y para hacerle llegar artículos e insumos, además de cuestionar las condiciones de su encarcelamiento.