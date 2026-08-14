Venden preparación para examen del SPEN con reactivos “tipo examen real”

agosto 14, 2026

Redacción/Xalapa. En medio del proceso para ocupar nueve plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, una academia con sede en Puebla promociona una plataforma de preparación que ofrece más de 3 mil reactivos “tipo examen real” y contenidos adaptados al estado y organismo electoral donde participa cada aspirante.

Se trata de Tokki Academia, cuenta de Facebook que tiene 150 seguidores y 10 publicaciones, desde donde se ofrece acceso a una plataforma de preparación para quienes buscan ingresar al SPEN.

La publicidad plantea que los aspirantes pueden practicar con preguntas de materia electoral, legislación, normativa, procedimientos y conocimientos técnicos, además de matemáticas y comprensión lectora.

Uno de los mensajes promocionales señala:

“En el SPEN INE no hay segunda vuelta. La mayoría está estudiando mal y el día del examen se nota”.

Posteriormente ofrece:

“Entrena con +3000 reactivos tipo examen real y deja de improvisar”.

La academia asegura que no utiliza el mismo banco de preguntas para todos los usuarios y que parte de los contenidos se adapta al estado y al OPLE al que se está aplicando.

También ofrece una plataforma con acceso inmediato, intentos ilimitados, preguntas que asegura fueron revisadas por especialistas y un sistema similar al examen para que los usuarios puedan practicar desde cualquier dispositivo.

Esto es lo que permite el INE

Ante la promoción de este tipo de servicios, se consultó al Instituto Nacional Electoral (INE) si las academias particulares pueden ofrecer preparación para los exámenes de ingreso al SPEN.

Desde las oficinas centrales del organismo se explicó que sí pueden ofrecer cursos y materiales de preparación, pero no pueden afirmar que cuentan con las preguntas que serán utilizadas en el examen de conocimientos.

Tampoco pueden garantizar que una persona aprobará la evaluación ni asegurar que tienen lugares reservados dentro del proceso.

La precisión resulta relevante ante la publicidad de Tokki Academia, que habla de reactivos “tipo examen real”, pero que, de acuerdo con la información disponible, ofrece ejercicios de preparación y no las preguntas oficiales de la evaluación.

Preparación dirigida a aspirantes de Veracruz

La promoción de la plataforma ocurre mientras el OPLE Veracruz mantiene abierto el registro para nueve plazas del SPEN, cuyo plazo concluye este viernes.

Entre las vacantes se encuentran las coordinaciones de lo Contencioso Electoral y de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como jefaturas de unidad y asistencias técnicas relacionadas con esas áreas, además de Educación Cívica y Participación Ciudadana.

La oferta de Tokki Academia contempla precisamente la posibilidad de adaptar los contenidos al organismo electoral y al estado en el que participa cada aspirante, por lo que la plataforma promociona preparación específica para los procesos de ingreso a los OPLE.

Además de los cursos para el SPEN, la cuenta ofrece preparación para el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El acceso a la plataforma tiene un precio promocional de 399 pesos hasta el 30 de agosto y posteriormente costará 549 pesos. El pago puede realizarse mediante transferencia BBVA, tarjeta de crédito o débito y depósito en OXXO.

La academia señala que, una vez confirmado el pago, entrega al usuario sus datos de acceso para comenzar a utilizar la plataforma.