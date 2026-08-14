Diputada Dorheny Cayetano afirma que medios la golpean para tener convenios

agosto 14, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada local de Morena, Dorheny García Cayetano, consideró que la polémica por los señalamientos de cobro de “moches” a trabajadores de su oficina ha resultado redituable para algunos medios de comunicación, al señalar que durante las últimas semanas se ha hablado de ella de manera constante y que algunos medios habrían dejado de recibir convenios que anteriormente tenían con actores políticos.

La legisladora dijo desconocer si existe una denuncia formal en su contra y planteó que los señalamientos podrían estar relacionados con intereses políticos o económicos.

“Sé que es, pues, un poco redituable hablar de mí en medios, porque llevan dos, tres semanas. No sé si es como por la suerte de generar convenios o algo así, pero yo siento que es muy rentable el tema de hablar de la Cuarta Transformación”, afirmó.

García Cayetano explicó que algunos medios de comunicación dejaron de tener convenios que anteriormente mantenían con actores políticos, aunque aclaró que ella personalmente no ha recibido solicitudes de dinero para establecer acuerdos.

La diputada fue cuestionada por los señalamientos de su excolaborador, quien aseguró que durante el tiempo que trabajó en su oficina debía entregar 14 mil 700 pesos mensuales de su salario y quedarse con 5 mil pesos. García Cayetano negó haber recibido dinero de trabajadores y pidió que las acusaciones sean demostradas ante las autoridades.

La legisladora sostuvo que si su excolaborador considera que fue víctima de alguna irregularidad debe presentar las pruebas correspondientes y señaló que, hasta ahora, no ha recibido una notificación legal relacionada con el caso.

“Si él tiene, pues, algo que decir, invoque las pruebas, nada más que eso sí, esto que genera, pues, es un ruido que, a nosotros, pues, nos embroma”, dijo.

García Cayetano también negó que exista en su oficina un mecanismo para solicitar parte del salario a los trabajadores y rechazó el señalamiento de que su secretaria particular recibiera el dinero.

Al ser cuestionada sobre la acusación, respondió: “Yo no tengo ningún sistema. Que lo pruebe. Después de que se investigue”.

El equipo fotográfico

Como parte de su respuesta, la diputada habló de un equipo fotográfico que, aseguró, estaba bajo responsabilidad de su excolaborador y que se perdió antes de que terminara su relación laboral.

Explicó que se trata de una cámara, un lente y otros accesorios con un valor aproximado de 80 mil pesos, equipo que, dijo, adquirió a pagos y que todavía estaba cubriendo cuando se perdió.

“El que tiene la responsiva del equipo fotográfico es él, el que debe responder es él”, afirmó la legisladora, quien agregó que continúa pagando las últimas mensualidades del equipo.

García Cayetano señaló que el excolaborador habría perdido el equipo después de acudir a una actividad relacionada con un partido del Mundial y que desde entonces espera que responda por el equipo.

Señala campaña de desprestigio

La legisladora también consideró que los señalamientos forman parte de una campaña de desprestigio y comparó su situación con la que, según dijo, enfrentó la gobernadora Rocío Nahle García.

“No es la primera vez que se acciona contra una mujer en el poder y una mujer que representa el proyecto de transformación. Yo entiendo que esto es muy natural; si al expresidente cuánta campaña de desprestigio le hicieron y salió avante, pues la verdad es que yo tengo la claridad de que muchas de las personas jóvenes a las que les dimos la oportunidad de trabajar hoy siguen llevando recursos económicos a su casa gracias a la Cuarta Transformación”, sostuvo.

García Cayetano dijo que continuará con sus actividades legislativas y los recorridos que realiza por Veracruz, y aseguró que mantiene el respaldo de ciudadanos durante sus visitas a los municipios.

También explicó que mantiene una relación de exigencia con sus colaboradores y que las jornadas de trabajo pueden ser extensas por los recorridos que realiza por el estado.

Sobre la posibilidad de emprender acciones legales, señaló que corresponde a las instituciones investigar las acusaciones y que ella también podría recurrir a las vías legales si considera que se ha afectado su reputación.

La diputada insistió en que su excolaborador debe presentar pruebas si sostiene que existió un cobro de dinero y afirmó que, hasta el momento, no ha sido notificada de una denuncia ante la Fiscalía, luego de que se conoció que se inició una carpeta por abuso de autoridad.

Finalmente, advirtió que podría emprender acciones legales si los señalamientos en su contra no son acreditados y mencionó las figuras de daño moral y calumnia. “Sí, pues, hay consecuencias legales. ¿Para qué? Calumnia, daño moral”, afirmó.