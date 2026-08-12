Vacaciones aumentan hasta 15 toneladas diarias la basura en Xalapa

agosto 12, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.





Durante las vacaciones escolares, la generación de basura en Xalapa aumenta entre 10 y 15 toneladas diarias, debido principalmente a que niñas, niños y jóvenes permanecen más tiempo en casa dijo Guillermo Caballero de Jesús, secretario general del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores Municipales de Limpia Pública, adherido a la FATEV.



El dirigente señaló que normalmente los trabajadores de Limpia Pública recolectan alrededor de 450 toneladas de residuos al día, pero durante los periodos vacacionales esta cifra registra un incremento.



“Sí ha aumentado el volumen y no lo hablo tantísimo, pero sí le vamos a hablar de unas 10, 15 toneladas diarias que se han aumentado”, señaló.



Explicó que uno de los factores que ha contribuido a mantener elevados los niveles de generación de basura son los cambios en los hábitos de consumo que comenzaron a acentuarse desde la pandemia de 2020.



Entre ellos destacó el uso frecuente de recipientes de unicel, bolsas, vasos, cubiertos y otros productos desechables, particularmente relacionados con el consumo de alimentos mediante aplicaciones de entrega a domicilio.



De acuerdo con Caballero de Jesús, cada pedido puede generar varios residuos adicionales, desde el recipiente en el que se entrega la comida hasta bolsas, vasos y cubiertos, que terminan rápidamente en los camiones recolectores.



Ante esto, recomendó a las familias aprovechar el periodo vacacional para adoptar medidas que permitan disminuir la cantidad de residuos que generan diariamente.