Alertan por incremento de motocicletas en la ciudad

julio 29, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El incremento de motocicletas en Xalapa sigue en aumento; de acuerdo con el activista, Martín López Hernández, Elmo-tociclista, hay agencias que llegan a vender hasta 100 unidades al mes.

Con esto, se registra también un incremento de accidentes viales por la falta de prudencia, exceso de velocidad e incluso malas condiciones de las calles, advirtió.

«Me he acercado a las agencias de motos y para que te des una idea, hay veces que 100 motos de una agencia se venden al mes, tenemos 10 agencias, ¿cuál es la cantidad de motos nuevas al mes?», dijo Martín López Hernández, Elmo-tociclista.

Ante esto, dijo que es necesario que no solo se vendan las motos, sino que se explique todo lo que implica adquirirla y conducirla con responsabilidad.

«Tenemos que traer ciertas cuestiones como es la licencia, tarjetas, cascos, protecciones, últimamente los chavos andamo en tenis; las chicas en chanclas, entonces no se puede así porque una piedrita insignificamente, nos puede causar un daño irreparable», agregó.

Explicó que en muchos casos, la imprudencia e irresponsabilidad de los motociclistas dejan accidentes fatales.

Sobre los operativos en el corredor gastronómico de Cerro Gordo en el municipio de Emiliano Zapata, que se intensificaron para clausurar negocios irregulares y frenar el consumo de alcohol en conductores, señaló que además de ello es necesario crear conciencia.

«Es un corredor donde se está vendiendo bastante alcohol, ya hay operativos, pero desafortunadamente nos retamos y retamos a la muerte en ese tipo de acciones, ir tomados, a acceso de velocidad, eso influye».

A esto se suma las condiciones de las carreteras y las calles de la propia ciudad como es Ignacio de la Llave, Lázaro Cárdenas o Ruiz Cortines.

Insistió en que hace falta cultura vial porque aunque en varias avenidas la velocidad máxima permitida son los 60 kilómetros por hora, hay quien circula al doble.

«El llamado a los motociclistas de que reduzcan la velocidad todos tenemos que llegar a casa bien (…) ahorita en Coatepec está a 60 kilómetros por hora y en una moto luego van a 120 los repartidores, es un problema que no quieran respetar el reglamento», añadió.