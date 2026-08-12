Alistan operativo de seguridad para recibir a más de 15 mil visitantes en el AfroYanga Fest 2026

Alistan operativo de seguridad para recibir a más de 15 mil visitantes en el AfroYanga Fest 2026

agosto 12, 2026

Juan David Castilla

El Ayuntamiento de Yanga coordinará un despliegue operativo de seguridad pública y vialidad para resguardar a más de 15 mil asistentes esperados durante las actividades conmemorativas del 50 aniversario del AfroYanga Fest 2026.

El alcalde Rafael Aguilar Martínez encabezó la sesión de trabajo en la Sala de Cabildo con corporaciones de los tres órdenes de gobierno para estructurar la estrategia de contención y ordenamiento vial que operará durante los festejos de la negritud y las tradiciones afrodescendientes.

El plan integra la participación coordinada de la Policía Municipal, Policía Estatal, Tránsito del Estado y Protección Civil. Asimismo, se sumarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) para reforzar los esquemas de vigilancia, con énfasis en el resguardo de los contingentes que participarán en los desfiles.

Las autoridades municipales señalaron que el objetivo central de la estrategia interinstitucional es garantizar la integridad física y el patrimonio tanto de los habitantes locales como de los turistas que acudirán a la demarcación durante las fechas festivas.