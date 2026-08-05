Ariana Grande anuncia pausa en su carrera tras gira; priorizará salud

agosto 4, 2026

La cantante y actriz Ariana Grande anunció que se tomará un descanso de la vida pública una vez concluya su Eternal Sunshine Tour, decisión que generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

El anuncio llega después de meses de comentarios sobre su apariencia física y de un intenso escrutinio mediático que ha acompañado sus recientes presentaciones.

De acuerdo con el equipo de la artista, la prioridad es que Ariana Grande finalice su gira en buen estado de salud y con bienestar emocional, por lo que posteriormente se alejará de los reflectores para disfrutar de un descanso.

Sus representantes aclararon que esta pausa no significa un retiro definitivo de la música, sino un tiempo para recuperarse tras una exigente agenda de trabajo.

Como parte de esta decisión, la intérprete también canceló su participación en la próxima producción teatral Sunday in the Park with George, en la que compartiría escenario con el actor Jonathan Bailey. Pese a ello, su equipo aseguró que mantiene una excelente relación con los productores y agradeció el respaldo recibido durante este proceso.

La noticia coincide con el reciente lanzamiento de su nuevo álbum Petal, mientras la cantante continúa con las últimas fechas de su gira, que concluirá el próximo 1 de septiembre en Londres.

Miles de fanáticos han expresado su apoyo en redes sociales y esperan que este descanso le permita regresar fortalecida a los escenarios en el futuro.