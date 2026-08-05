Karely Ruiz y su esposo relatan violento asalto en su casa

agosto 4, 2026

La influencer Karely Ruiz y su esposo Jhon Echeverry rompieron el silencio para relatar el violento asalto que sufrieron en su vivienda de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ocurrido durante la madrugada.

La pareja aseguró que vivió “momentos de terror” cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio, aunque confirmaron que su hija Madison no se encontraba en la casa al momento del ataque.

De acuerdo con el testimonio de ambos, lograron escapar de los agresores y buscar ayuda en una vivienda cercana; sin embargo, denunciaron que un vecino se negó a brindarles refugio pese a la situación de riesgo que enfrentaban.

También explicaron que decidieron no ofrecer declaraciones a medios tradicionales y compartir su versión únicamente a través de su canal oficial para evitar especulaciones y la difusión de información incorrecta.

Tras el ataque, la pareja reveló que ya recibe atención psicológica para enfrentar las secuelas emocionales del asalto. Asimismo, confirmaron que han tomado la decisión de mudarse por motivos de seguridad.

Además, adelantaron que próximamente harán públicos los videos de las cámaras de seguridad de su domicilio con el objetivo de demostrar cómo ocurrieron los hechos y desmentir las versiones que sugieren que todo se trató de un montaje.

Respecto al avance de la investigación, las autoridades mantienen abierta la carpeta del caso y continúan con las indagatorias para identificar y localizar a los responsables del robo con violencia.

Mientras tanto, Karely Ruiz y su esposo reiteraron que su prioridad es proteger a su familia y colaborar con las autoridades para que el caso sea esclarecido.