Copias físicas de GTA VI tendrán importante limitación en Japón

agosto 4, 2026

Los jugadores que adquieran GTA VI en formato físico en Japón deberán prestar especial atención a la fecha de canje del juego. La edición que llegará a las tiendas no incluirá un disco, sino un código de descarga con una vigencia de 170 días, por lo que, una vez vencido ese plazo, dejará de funcionar si no ha sido activado.

Esta medida responde a la legislación japonesa de protección al consumidor, que obliga a las compañías a establecer una fecha de caducidad para determinados productos digitales. Por ello, Take-Two Interactive y Rockstar Games incluyeron el límite de tiempo en los códigos distribuidos con las copias físicas destinadas al mercado japonés, aclarando que no se trata de una decisión exclusiva de las desarrolladoras.

El principal problema surgirá para quienes compren una copia meses después del lanzamiento. Si el juego permanece un tiempo en los estantes de las tiendas, el comprador dispondrá de un periodo mucho más corto para canjear el código, e incluso podría adquirir una edición cuyo acceso ya haya expirado, dejando la caja sin utilidad práctica.

La situación ha generado críticas entre la comunidad de jugadores, especialmente porque GTA VI, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026, es uno de los videojuegos más esperados de la década. Hasta el momento, esta restricción aplica únicamente al mercado japonés y no se ha anunciado una medida similar para otras regiones.