Marvel confirma a David Jonsson como nuevo Black Panther

julio 27, 2026

Marvel Studios confirmó la llegada de un nuevo Black Panther durante la Comic-Con de San Diego 2026, donde anunció que el actor británico David Jonsson será el encargado de interpretar a T’Challa II, el hijo del fallecido rey T’Challa, en la tercera entrega de la exitosa franquicia.

El anuncio marca una nueva etapa para el universo de Wakanda sin reemplazar al personaje original interpretado por Chadwick Boseman. Black Panther 3 será dirigida por Ryan Coogler y tiene previsto su estreno en diciembre de 2028.

El director Ryan Coogler explicó que la historia seguirá el crecimiento de T’Challa II, quien asumirá el legado de Black Panther mientras enfrenta nuevos desafíos para proteger Wakanda. Además, se confirmó el regreso de Letitia Wright como Shuri y Winston Duke como M’Baku, quienes continuarán desempeñando un papel clave en la historia.

Durante la presentación, David Jonsson agradeció la oportunidad de integrarse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y recibió el respaldo del elenco y del público presente. El actor, reconocido por sus participaciones en Alien: Romulus e Industry, fue elegido para dar continuidad al legado del héroe sin alterar la historia construida tras la muerte de Boseman.

La producción buscará expandir el legado de Wakanda con una nueva generación de personajes, manteniendo el homenaje a Chadwick Boseman y la importancia cultural que la franquicia ha tenido para millones de seguidores en todo el mundo.