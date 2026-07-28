MrBeast dona 6.5 mdd para combatir el cáncer pediátrico

julio 27, 2026

El creador de contenido MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, anunció una donación de 6.5 millones de dólares para apoyar la lucha contra el cáncer pediátrico, como parte de una iniciativa presentada en su video I Helped 100 Kids Fight Cancer. El proyecto fue desarrollado en colaboración con hospitales, fundaciones y organizaciones especializadas para brindar apoyo a menores que enfrentan esta enfermedad.

Además de la aportación económica, el influencer reunió a reconocidas figuras del deporte y el entretenimiento, entre ellas LeBron James y Dwayne “The Rock” Johnson, para cumplir los mayores sueños de 100 niños que lograron superar el cáncer. Las actividades incluyeron encuentros con celebridades, viajes, visitas a parques temáticos y experiencias exclusivas.

Como parte de la iniciativa, los menores disfrutaron de experiencias como visitar Disney World, conocer el paddock de la Fórmula 1, recorrer las instalaciones de Blue Origin e incluso firmar un cohete Falcon 9 de SpaceX. También participaron otras personalidades como IShowSpeed, KSI y el grupo surcoreano Stray Kids, quienes convivieron con los niños y sus familias.

La donación, realizada junto con Amgen y la Fundación St. Baldrick’s, será destinada al financiamiento de tratamientos médicos, investigación científica, adquisición de equipo especializado y programas de apoyo para pacientes pediátricos. Además, MrBeast impulsó una campaña masiva de donación de sangre con el objetivo de contribuir a salvar al menos mil vidas.