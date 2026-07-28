Andrea Pirlo no será DT de Italia por vínculo con casa de apuestas rusa

Andrea Pirlo no será DT de Italia por vínculo con casa de apuestas rusa

julio 27, 2026

El exfutbolista Andrea Pirlo confirmó este lunes que no será el entrenador de la selección italiana, tras una polémica generada por su papel como embajador global de Fonbet, la principal casa de apuestas de Rusia.

En un mensaje en Instagram, Pirlo escribió: “Tras enterarme ayer por la noche de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de la selección italiana, considero que es mi deber aclarar algunos aspectos”. Añadió que la colaboración con Fonbet “es exclusivamente de índole comercial y deportiva” y que “atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado”.

Políticos italianos expresaron inquietudes por el contrato de Pirlo, al considerar que el seleccionador nacional no debería tener vínculos con una empresa rusa en el contexto de la guerra en Ucrania.

Pirlo concluyó su mensaje: “El amor por Italia no depende de un cargo. Forma parte de mi historia, de mi identidad, y seguirá acompañándome siempre”.

La candidatura de Pirlo, que estaba dispuesto a dejar su puesto en el United FC de Dubai, era impopular debido a sus etapas sin éxito como técnico de Juventus y Sampdoria.

Italia, cuatro veces campeona del mundo, atraviesa una crisis tras no clasificarse a tres Copas del Mundo consecutivas y haber sido derrotada por Bosnia y Herzegovina en el repechaje de las eliminatorias europeas.

Ahora, los nombres de Antonio Conte y Roberto Mancini vuelven a sonar con fuerza para el cargo. La Federación de Italia deberá presentar un candidato proximamente.