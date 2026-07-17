Feminicidio y combate a la corrupción, prioridades en la agenda legislativa de Morena: Eleazar Guerrero

julio 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Previo al arranque formal de las clausuras del ciclo escolar 2025-2026, el diputado federal por Morena, Eleazar Guerrero Pérez, presentó un balance de la agenda legislativa que se impulsará en la Cámara de Diputados durante el próximo periodo ordinario de sesiones, el cual iniciará el primero de septiembre de este año.

El legislador veracruzano explicó que, a través del trabajo permanente en comisiones, la bancada oficialista afina los detalles para abordar un paquete de reformas de gran impacto nacional, entre las que destacan regulaciones sobre propiedad industrial, inteligencia artificial y el robustecimiento de los mecanismos de fiscalización.

Dentro de las prioridades de la agenda parlamentaria, Guerrero Pérez destacó el arribo a San Lázaro del proyecto de ley para combatir el feminicidio a nivel nacional. Esta iniciativa obligará a todas las fiscalías del país a homologar criterios de investigación y contempla elevar las penas para este delito, estableciendo un castigo de entre 50 y 70 años de prisión.

Asimismo, los legisladores de Morena prevén legalizar y reglamentar la figura del «personaje encubierto» para optimizar las investigaciones de carácter principalmente administrativo. El diputado federal adelantó que también se destrabará la aprobación de la ley secundaria para castigar la injerencia extranjera en los procesos electorales, un dictamen cuya discusión se prolongó por horas en sesiones pasadas sin lograr ser votado.

De igual forma, el Congreso se encuentra a la espera de un paquete de reformas en materia de transparencia que será enviado de forma directa por la recién creada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de la ceremonia de graduación de la generación 2020-2026 de la Escuela Primaria «Avelino Bolaños», evento celebrado en el auditorio de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en la colonia Progreso Macuiltépetl de esta capital.

Eleazar Guerrero Pérez, quien junto a la regidora octava del Ayuntamiento de Xalapa, Clarissa Monserrat López, fungió como padrino de los graduados, reconoció la labor diaria de los docentes frente a las aulas y el esfuerzo compartido de los padres de familia para inculcar valores como la honestidad y la solidaridad.

Durante su mensaje de clausura, el legislador vinculó el juramento a la bandera con el proyecto político actual, afirmando que la consolidación de un México justo e inclusivo se refleja en el presupuesto público asignado a Veracruz.

Finalmente, recordó que la principal directriz de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es garantizar que ningún menor se quede fuera del sistema escolar mediante la universalidad de las becas estudiantiles.