Asaltan tienda en Puente Moreno y se llevan botín en joyería

julio 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un violento asalto se registró la noche de este jueves 16 de julio en la sucursal de la tienda Elektra, ubicada en la entrada del fraccionamiento Puente Moreno.

Un grupo de delincuentes aprovechó el intenso aguacero que azotaba la zona conurbada para ingresar al establecimiento, romper las vitrinas y escapar con un cuantioso botín en joyería.

De acuerdo con los reportes policiales, los asaltantes utilizaron la fuerte lluvia y el ruido de la tormenta como un distractor acústico y visual, lo que facilitó su entrada al comercio sin levantar sospechas inmediatas y complicó la reacción de las personas que se encontraban en los alrededores.

Una vez en el interior del inmueble, los criminales amagaron con violencia tanto al personal de la tienda como a varios ciudadanos que únicamente habían entrado al lugar para resguardarse de la tormenta que caía en ese momento.

Con la situación bajo su control, los delincuentes sacaron herramientas pesadas, entre ellas marros y martillos, con las que destrozaron los cristales de las vitrinas principales de exhibición.

En cuestión de minutos, los sujetos se apoderaron de una gran cantidad de piezas de joyería. Aunque el valor del botín fue calificado como cuantioso, los apoderados legales de la empresa aún realizan el inventario correspondiente para determinar el monto total de lo robado.

Tras consumar el atraco, los delincuentes salieron del establecimiento y huyeron con rumbo desconocido, favorecidos por la nula visibilidad y el tráfico lento provocados por el temporal.

El robo generó una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal de Medellín de Bravo y de la Policía Estatal. Al arribar al sitio, los uniformados procedieron a acordonar el área del siniestro para preservar la escena y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.

A pesar de que las corporaciones de seguridad implementaron un operativo de búsqueda y localización en los accesos y salidas del fraccionamiento Puente Moreno, hasta el momento no se tiene reporte de personas detenidas por estos hechos.