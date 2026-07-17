Dafne Zapata muere por asfixia en academia militarizada; Fiscalía de Tamaulipas lo confirma

julio 17, 2026

Redacción.- La muerte de Dafne Zapata, una niña de 13 años que participaba en un campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, dio un giro luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmara que la causa de su fallecimiento fue asfixia, de acuerdo con el dictamen de la necropsia.

El informe forense señala que la menor presentaba exceso de agua en los pulmones y signos de agresión física, hallazgos que forman parte de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida.

Tras conocer los resultados, Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, ratificó la denuncia penal y exigió justicia. Además, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que el Gobierno federal intervenga en el caso y supervise el funcionamiento de las academias militarizadas privadas del país.

La madre aseguró que, después de que el caso se hizo público, ha recibido decenas de testimonios de exalumnos que denuncian presuntos golpes, castigos físicos y malos tratos dentro de la Academia Militarizada Doenitz, por lo que pidió que estas declaraciones también sean investigadas.

El caso ha generado indignación a nivel nacional y reavivado el debate sobre la regulación de este tipo de instituciones, mientras la Fiscalía de Tamaulipas mantiene abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades.