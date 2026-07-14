Entregan en Tampico Alto 6.4 millones de pesos para pescadores del norte 

julio 14, 2026

Yhadira Paredes/Tampico Alto, Ver.- A casi por concluir con la entrega de apoyos económicos directos para el desarrollo acuícola y pesquero en el estado, este martes se dispersaron 6 millones 482 mil pesos para mil 623 trabajadores del sector en el municipio de Tampico Alto.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) en Veracruz, Rodrigo Calderon indicó que fueron beneficiados 691 mujeres y 932 hombres de los municipios de Ozuluama, Pueblo Viejo, Tamalín y Tampico Alto.

“Ustedes son la razón del trabajo diario, el campo, el mar, las lagunas y ríos de veracruz son el motor que alimentan a nuestras familias y dan identidad a nuestra tierra (…) El propósito (de este recursos) es fortalecer sus actividades productivas y contribuir al bienestar de sus familias”.

Ante la presencia de la gobernadora Rocío Nahle García, el funcionario estatal dejó en claro que se busca acompañar el esfuerzo diario de los pescadores que buscan generar mejores condiciones de bienestar social y mayor autonomía económica en sus comunidades.

“Cabe destacar que este recurso se suma a los 8 mil pesos que recibieron de Bienpesca, cumpliendo el compromiso de la gobernadora con el sector”.

Asimismo, recordó que fue con los padrones de la Secretaría de Desarrollo Social y Bienpesca federal que se logró establecer el número de beneficiarios en Veracruz de este apoyo estatal.

Rodrigo Calderón informó que a partir de la próxima semana se iniciará la actualización del padrón para hacer la entrega de estos recursos, de 4 mil pesos por productor, en el 2027.