Denuncian desalojo y decomiso de mercancía a vendedoras en Las Vigas

julio 14, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La comerciante Guillermina Rojas Guevara denunció públicamente haber sido víctima del decomiso de su mercancía por parte de las autoridades municipales de comercio en Las Vigas de Ramírez, una situación que la ha dejado sin ingresos económicos y con la imposibilidad de adquirir los medicamentos que requiere su madre de por vida.

Según el testimonio de la afectada, los hechos ocurrieron luego de que acudiera a surtir su puesto por la mañana del lunes 13 de julio.

Poco después, personal del Ayuntamiento de Las Vigas, encabezado por el encargado del área de comercio, el señor López, y su ayudante, Alma Rosa, procedieron a retirarle sus productos bajo el argumento de que no tenía permitido vender en ese espacio.

Entre la mercancía confiscada se encontraban productos perecederos como quesos, chiles, habas, aguacates y chininas, los cuales representaban la totalidad de su inversión del día.

«Me quedé sin dinero y sin mercancía. Hoy es el día que le llevo el medicamento a mi mamá porque está enferma, es un medicamento que toma de por vida y hoy no se lo pude llevar», manifestó entre lágrimas la señora Guillermina, quien aseguró que su madre depende completamente de ella.

Rojas Guevara hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a las autoridades correspondientes para solicitar apoyo, ya que se ha quedado sin el sustento diario para solventar los gastos médicos prioritarios de su familia.