Toma precauciones, SICT trabaja en la carretera Tuxpan – Tampico

julio 14, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Como parte del programa de rehabilitación de la red carretera federal en Veracruz, se avanzan en los trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica en el tramo Tuxpan-Tampico, en la zona norte de la entidad veracruzana.

Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indicaron que se realiza el fresado y la colocación de carpeta asfáltica sobre el tramo Tuxpan-Alazán.

“Continúan los trabajos de rehabilitación sobre la carretera federal 180 Tuxpan–Tampico, con el propósito de fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en esta importante vía de comunicación”.

Se trata de 12 kilómetros, del 33+000 al 45+000, a la altura de la comunidad de Alazán, en el municipio de Álamo.

De acuerdo a las autoridades federales esto busca recuperar las condiciones funcionales del pavimento, así como ofrecer una superficie de rodamiento más segura y confortable, además de prolongar la vida útil de la carretera en beneficio de las personas usuarias.