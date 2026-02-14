En Xalapa no ha habido decesos por bajas temperaturas: alcaldesa

febrero 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, afirmó que en la ciudad no se han registrado defunciones por bajas temperaturas.

Señaló que las personas que se encontraban en situación de indigencia y perdieron la vida recientemente enfrentaban otros padecimientos que provocaron el deterioro de su salud.

«Tenían otros padecimientos, la situación de frío en la noche y la madrugada, no son las mejores condiciones para alguien que enfrenta una enfermedad crónica, pero no fue por hipotermia», dijo.

Explicó que dentro de su trabajo como autoridades municipales no pueden obligarles a acudir a los albergues, aunque es un tema que deben atender.

«Se están tomando acciones, medidas para eso, para ver qué hacemos porque no podemos hacer nada en contra de la voluntad de las personas, no podemos llevar a alguien a la fuerza a los albergues».

Asimismo, dio a conocer que están realizando un censo para ubicar el número de persona que se encuentran en situación de calle.

«Se está levantando porque los recorridos de Protección Civil nos permiten esto, tener ya ubicados los lugares donde se quedan a pernoctar».