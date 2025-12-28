13 muertos por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: Sheinbaum

diciembre 28, 2025

Redacción. Xalapa, Ver,. Ya son 13 personas sin vida debido al descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca esta mañana, así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales.

Este domingo se registró el descarrilamiento de un tren compuesto por cuatro vagones donde viajaban 250 personas y nueve elementos de la tripulación mientras realizaba un viaje de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.

Tras varias horas de trabajos de rescate y emergencias, la presidenta informó que además de los fallecimientos se reportan 98 personas lesionadas, de las cuales cinco se encuentran graves en hospitales de Matías Romero.