Suman ya 14 los muertos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

enero 1, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este primer día de 2026 se confirmó el fallecimiento de una persona más a consecuencia del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido en Oaxaca. Con ello, se elevó a 14 el número de víctimas mortales derivadas de este accidente ferroviario.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que se trata de una mujer adulta mayor de 73 años de edad, quien permanecía hospitalizada desde el día del siniestro. A través de redes sociales, la dependencia expresó su solidaridad y condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) identificó a la fallecida como Hilda Alcántara. Detalló que, tras el incidente, fue trasladada al Hospital Tehuantepec del ISSSTE y posteriormente al Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar, donde se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

La CEAV señaló que mantuvo contacto y atención directa con los familiares de la paciente durante su estancia clínica y en este momento de duelo, con el objetivo de garantizar un acompañamiento integral conforme a los protocolos de atención a víctimas.

Con este deceso, el saldo mortal del descarrilamiento asciende a 14 personas: 10 mujeres de entre 6 y 73 años de edad, así como cuatro hombres de entre 63 y 65 años. Al visitar a los heridos en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un apoyo inicial de 30 mil pesos por cada víctima, a fin de cubrir gastos inmediatos de las familias.

La mandataria federal explicó que dicho apoyo estará acompañado del traslado de los cuerpos a sus lugares de origen y de la atención por parte de la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación. El descarrilamiento ocurrió la mañana del 28 de diciembre, cuando la máquina principal del Tren Interoceánico se salió de la Línea Z a la altura de Nizanda, Oaxaca, con nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.