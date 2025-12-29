Sheinbaum anuncia $30 mil de apoyo por afectado en descarrilamiento de Tren Interoceánico

diciembre 29, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México otorgará un apoyo económico inmediato de 30 mil pesos por persona a las familias afectadas por el accidente del Tren Interoceánico ocurrido en la región del Istmo de Tehuantepec, con el objetivo de que no tengan que enfrentar gastos urgentes en medio de la emergencia.

Durante su visita al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz, la mandataria detalló que el apoyo es de carácter emergente y se suma a los gastos funerarios, traslados, atención médica y acompañamiento institucional que ya se están brindando a las víctimas y sus familiares.

Sheinbaum señaló que hay personas heridas de distinta gravedad que están siendo atendidas y valoradas, y que se mantiene coordinación estrecha con autoridades estatales y federales.

“Son 30 mil pesos que se les va a dar a cada persona; es un apoyo inmediato para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días”, afirmó.

Explicó que este recurso busca, en medio de una situación “trágica y terrible”, evitar que las familias tengan que erogar recursos adicionales mientras se define la situación jurídica y pericial del caso.

La presidenta indicó que en la zona se encuentra personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Servidores de la Nación y autoridades del gobierno estatal para acompañar a los familiares y canalizar todos los apoyos necesarios.

Añadió que, una vez que la fiscalía determine las causas del accidente, se evaluarán apoyos adicionales.

Además del apoyo económico de 30 mil pesos, Sheinbaum precisó que se está otorgando:

• Atención médica en hospitales del IMSS e ISSSTE

• Apoyo funerario completo

• Gastos de traslado

• Acompañamiento psicosocial y jurídico a través de la Comisión de Víctimas

Sobre la atención hospitalaria, aseguró que todas las personas lesionadas están siendo atendidas y que, de ser necesario, se realizarán traslados a la ciudad de Oaxaca u otros centros médicos.

Respecto a señalamientos de presunta falta de medicamentos o negligencias, la mandataria sostuvo que se está atendiendo directamente a familiares y pacientes, escuchando sus preocupaciones y canalizando cada caso: “Se les va a atender a todos”, reiteró.

Finalmente, explicó que no acudió al lugar del accidente porque esa labor corresponde a los peritos y autoridades de investigación, mientras que ella y su equipo se concentran en la atención a las víctimas y sus familias.

Recalcó que la prioridad del gobierno federal es atender, acompañar y respaldar económicamente a quienes resultaron afectados.