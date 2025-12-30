Sheinbaum confirma apoyos económico a afectados por descarrilamiento del Tren Interoceánico

diciembre 30, 2025

36 de los afectados siguen hospitalizados

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que habrá reparación integral del daño para las víctimas del accidente del Tren Interoceánico ocurrido el domingo pasado en Oaxaca, y confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició el proceso formal de investigación, incluyendo la apertura de las carpetas correspondientes y la realización de peritajes especializados.

Relató que este lunes se trasladó a la entidad para visitar a las personas lesionadas y reunirse con los familiares de las víctimas.

Recorrió el hospital del ISSSTE en Tehuantepec, así como unidades del IMSS-Bienestar y del IMSS en Salina Cruz, además de acudir a la funeraria donde se realizaban los servicios para quienes perdieron la vida.

Señaló que verificó personalmente que los heridos estuvieran siendo atendidos adecuadamente y que se mantiene acompañamiento permanente a las familias.

Para ello, dijo, se designó un servidor público por cada familia afectada, con el fin de brindar asesoría, información y apoyo directo durante todo el proceso.

La mandataria federal recordó que ya se entregó un apoyo económico inicial de 30 mil pesos para cubrir gastos inmediatos de los familiares, y aclaró que este recurso no sustituye la reparación integral.

Explicó que se trata de un apoyo emergente para evitar que las familias tengan que erogar recursos propios en estos días críticos, y subrayó que la reparación integral del daño está garantizada.

Precisó que dicha reparación se dará en dos vías: primero mediante la aseguradora del tren y posteriormente conforme lo determine la fiscalía, en diálogo directo con las víctimas y sus familiares.

“El día de ayer (lunes) también informé que se les dio un primer apoyo a todos para los gastos (de estos días de 30 mil pesos. Hubo quien quiso malinterpretar esta información, es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan que ellos estar gastando sus recursos, los familiares sobre todo, que están acompañando, pero evidentemente va a haber una reparación integral del daño, si así lo deciden los familiares”, señaló.

Sheinbaum recalcó que todas las personas afectadas serán atendidas, tanto quienes permanecen hospitalizadas como los deudos de quienes perdieron la vida, y afirmó que el compromiso del gobierno es estar presentes y acompañar en todo momento.

Asimismo, informó que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, acudió a la reunión del Gabinete de Seguridad y confirmó que la FGR ya inició las investigaciones del caso, con la apertura de las carpetas correspondientes y la intervención de peritos especializados.

Como parte de los trabajos técnicos, se realizará el análisis de la caja negra del tren, cuya custodia fue confirmada por la autoridad federal, para determinar con precisión las causas del siniestro.

La FGR dará a conocer los resultados de los peritajes a la ciudadanía y, de manera prioritaria, a los familiares de las víctimas.

En paralelo, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario elabora su propio dictamen y colabora con la fiscalía en un esquema conjunto de intercambio de información técnica, a fin de esclarecer lo ocurrido.

La presidenta concluyó señalando que se trata de un hecho “trágico y doloroso”, y reiteró que la prioridad del gobierno federal es atender a las víctimas, garantizar la reparación integral del daño y llegar a la verdad mediante una investigación pronta y rigurosa.