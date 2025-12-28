Se descarriló el Tren Interoceánico con 250 pasajeros a bordo

diciembre 28, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- La Secretaría de Marina confirmó el descarrilamiento del Tren Interoceánico este domingo en el que viajaban 250 pasajeros y nueve tripulantes, cuyo saldo aún se desconoce.

El accidente ocurrió en la zona de Nizanda, Oaxaca, en la Línea Z, y de acuerdo con el reporte oficial la locomotora principal se salió del carril.