15 heridos por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

diciembre 28, 2025



Redacción. Xalapa, Ver.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que de manera preliminar se conoce de 15 personas lesionadas por el descarrilamiento del tren interoceánico registrado esta mañana en aquella entidad.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, y a decir del morenista, están en contacto con las familias para darle seguimiento a la situación.

Jara Cruz aseguró que mantienen acciones coordinadas con el Gobierno Federal para seguir atendiendo la emergencia a través de un operativo interinstitucional en el que participan

1.Secretaría de Gobierno

2.Guardia Nacional

3.SEDENA

4.SEMAR

5.CDPAZ

6.CAPUFE

7.H. Cuerpo de Bomberos de Matías Romero

8.Unidades de emergencia (paramédicos)

9.Protección Civil del Estado

10.Policía Estatal

11.Policía Vial del Estado

12.Policía Municipal

13.Policía Vial Municipal

14. Servicios de Salud