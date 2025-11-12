Xalapa, semillero de artistas y una capital cultural: Alberto Islas

Xalapa, Ver.- El alcalde Alberto Islas Reyes recibió este miércoles a los responsables de la tercera edición del proyecto “Ilustra mi Barrio 2025”, quienes agradecieron el respaldo del Ayuntamiento para la realización de esta iniciativa que promueve el talento artístico y local.

Durante el encuentro, el Edil destacó que cada persona tiene un don que puede transformar su entorno, y reconoció el trabajo de las y los participantes por aportar su talento a la construcción de una ciudad más creativa e incluyente.

Como parte de la actividad, se entregaron postales con las ilustraciones ganadoras, representativas del Centro Histórico de Xalapa, con el objetivo de difundir el talento local y fortalecer las acciones turísticas y culturales.

El evento de premiación se llevó a cabo el pasado sábado 16 de agosto. Se reconocieron cuatro proyectos por su creatividad, técnica y aportación a la identidad visual de la capital veracruzana.

Las obras participantes de “Ilustra mi Barrio 2025” se exhiben en el Centro Recreativo Xalapeño (CRX), donde permanecerán hasta este viernes 14 de noviembre.

