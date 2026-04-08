Experiencias, cultura, identidad y tradición, la nueva imagen turística de Xalapa

abril 7, 2026

Xalapa, Ver., 7 de abril de 2026.- Con el fin de consolidar al municipio como un destino competitivo, diversificado y atractivo que pone en el centro de su estrategia de promoción el fortalecimiento de la identidad, la historia y la riqueza natural, cultural y gastronómica, la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, encabezó este martes la presentación de la nueva imagen turística de la ciudad.

Acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, así como por la diputada y el diputado, Lic. Nallely Mendoza Camarillo y Lic. Antonio Ballesteros Grayeb, respectivamente, expuso que el objetivo es proyectar esta capital para que sea un destino integral, donde se aproveche el potencial para el turismo de naturaleza, gastronómico o cultural, pero también el de reuniones, académico, deportivo o religioso, y generar experiencias distintas.

Destacó que para esta administración el turismo debe traducirse en calidad de vida y bienestar para los prestadores de servicios y la población en general, ya que dinamiza la economía, ofrece más oportunidades de empleo e ingreso familiar para generar desarrollo.

Dio a conocer que en estos primeros 100 días de gobierno se han tenido avances importantes con la atención directa a prestadores de servicios, la vinculación estratégica con pueblos mágicos vecinos y cámaras empresariales, ya que el trabajo coordinado es fundamental para afianzar el turismo.

En este sentido, reconoció el apoyo de la Gobernadora, Ing. Rocío Nahle García, a través de las Secretarías de Turismo, Cultura y del Instituto Veracruzano del Deporte, para posicionar a Xalapa en el ámbito nacional y atraer eventos internacionales, “pues el turismo deportivo es la gran apuesta de esta administración para impulsar el consumo local y generar una derrama económica inmediata”.

A la presentación asistieron la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz.

Asimismo, la Regidora Sexta, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo; el Regidor Séptimo, Lic. Diego Moreno Martínez; el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández; la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal; el Regidor Décimo Primero, Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas y la Regidora Décima Tercera, Lic. Priscila Nataly Labastida Vega.

Cabe destacar que la nueva imagen turística está diseñada alrededor de cuatro personajes animados como Juanote y Lucy, Macuil y Chito, así como en las fortalezas de Xalapa como la identidad, la historia, la cultura, la naturaleza, el deporte, la aventura y las experiencias gastronómicas.

Al respecto, el Director de Turismo, Lic. Eduardo Blanco Guillaumín, resaltó que esta estrategia se basa en la identidad, la atracción de visitantes en el exterior, las experiencias turísticas y la promoción digital.

Ante invitados como el Subsecretario de Promoción y Atención Turística, Lic. Jorge Flores Lara, representantes de cámaras empresariales y prestadores de servicios, Blanco Guillaumín, sostuvo que el crecimiento turístico de Xalapa requiere del compromiso de todos los sectores para trabajar en unidad y con visión de futuro.