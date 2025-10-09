Xalapa se prepara para recibir a más de 14 mil visitantes en los panteones municipales durante Todos Santos

octubre 9, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Las visitas durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, a los panteones de Xalapa se estiman entre 12 y 14 mil personas.

El regidor Alfonso Marcos García Castillo, titular de la Comisión edilicia de Panteones, dijo que, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el Ayuntamiento de Xalapa realiza trabajos anticipados de limpieza, mantenimiento y control sanitario.

Esto en los cementerios de Palo Verde, Bosques de Xalapa y el panteón histórico 5 de febrero.

Explicó que, la Dirección de Medio Ambiente, a través de la Unidad de Parques y Jardines, intensifica labores de deshierbe y mantenimiento general, especialmente tras el incremento de la vegetación derivado del temporal de lluvias.

Con estas acciones, explicó, se busca garantizar espacios seguros y ordenados.

Aunado a ello, la Dirección de Salud, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y el Departamento de Vectores, lleva a cabo labores de fumigación y eliminación de criaderos de mosquitos transmisores del dengue, con el fin de prevenir riesgos a la salud de los visitantes.

En cuanto a las actividades culturales, informó que aún está en valoración la realización de los tradicionales eventos recreativos en el panteón 5 de febrero, debido a los daños que las lluvias han ocasionado en algunas tumbas y nichos.

Y es que remarcó que la prioridad es preservar la integridad del patrimonio histórico del lugar y mantenerlo en condiciones adecuadas para las familias que acudan por tradición.

Aunado a ello, remarcó que existe un operativo por parte de la Dirección de Tránsito del estado.