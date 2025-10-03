Xalapa, lista para las festividades de Día de Muertos 

octubre 3, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Xalapa ya está lista para las festividades de Todos Santos y Día de Muertos en las que se ofrecerán desfiles, música y teatro para fortalecer la identidad de la ciudad.

La directora de Cultura municipal, Jessica Pérez Martínez, dijo que estas festividades son de gran relevancia no solo para el Ayuntamiento, sino también para los colectivos y artistas locales que año con año realizan eventos consolidados en la ciudad como el Mictlán, ¡Ay, Calavera Catrina!, Noche de Catrinas, y toda una cartelera que se presenta en el Barrio Mágico Xallitic.

“El Ayuntamiento siempre se suma apoyando con difusión, equipo y espacios para que estas iniciativas continúen creciendo. Son proyectos que forman parte del corazón cultural de Xalapa y que ayudan a mantener vivas nuestras tradiciones”, afirmó.

Recordó que el próximo 22 de octubre se llevará a cabo por primera vez el Desfile de Día de Muertos organizado directamente por el Ayuntamiento de Xalapa, en el que podrán participar agrupaciones y colectivos de distintas disciplinas artísticas.

Asimismo, la agenda contempla funciones de teatro —incluyendo la clásica puesta en escena Macario—, presentaciones artísticas, recorridos temáticos y actividades en barrios y colonias, todas pensadas para acercar la cultura a la población y reconocer el valor de estas tradiciones.

“Ya estamos listos. Cerramos septiembre y arrancamos octubre con todo el tema del Día de Muertos. Será un mes lleno de color, música y tradición para todas y todos los xalapeños”, dijo.