Xalapa invita al turismo religioso con “Caminos de San Rafael 2025”

octubre 14, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Xalapa, en colaboración con la Arquidiócesis de Xalapa, presentó el programa “Caminos de San Rafael 2025”.

Dijo que se trata de una serie de actividades en honor a San Rafael Guízar y Valencia, con motivo de su celebración el próximo 24 de octubre, con el objetivo de incentivar el turismo religioso en la capital veracruzana.

El director Josué Vázquez González dijo que solo en octubre se espera la llegada de 20 mil personas, que se hospedan en la ciudad.

“El turismo religioso desplaza a millones de turistas por el mundo, que viajan específicamente por motivos de fe y devoción… en Xalapa tenemos la fortuna de contar con uno de los santos más venerados, San Rafael Guízar y Valencia”, señaló Josué Vázquez Gonzales, director municipal de Turismo.

Recordó que 2022, este programa se ha consolidado como un producto turístico en conjunto con operadores de tours, el Museo San Rafael Guízar y Valencia, el Gobierno municipal y aliados locales.

Para esta edición, se ofrecerán cuatro experiencias turísticas: recorrido de senderismo, sábado, a partir de las 8:00 horas, se realizará un trayecto de 8 kilómetros desde la Catedral Metropolitana hasta Pacho Viejo, con avistamiento de aves, contacto con la naturaleza y las comunidades locales. La cuota de recuperación es de 300 pesos.

Además , la ruta 16 kilómetros y campos de cempasúchil será este domingo, desde las 8:00 horas, “los participantes recorrerán el trayecto de la colonia Campo de Tiro hasta San Pablo Coapa. La actividad incluye interacción con la naturaleza, visita guiada, seguro y degustación de alimentos elaborados con flor de cempasúchil. Costo: 300 pesos”.

Respecto a las visitas a las Reliquias y memorias de San Rafael para este fin de semana en el Museo San Rafael Guízar y Valencia, “se presentará una interpretación teatral de momentos importantes de la vida del santo. Actividad gratuita”.

Así, se ofrecerá un concierto gratuito en la Catedral Metropolitana el 28 de octubre a las 19:30 horas, con la Orquesta Filarmónica de Xalapa.