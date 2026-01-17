Xalapa atiende demandas ciudadanas de alumbrado público, afirman

enero 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa mantiene la atención a las solicitudes ciudadanas relacionadas con el alumbrado público, mediante la renovación, colocación y reparación de luminarias en distintas zonas de la ciudad, informó la regidora primera, Diana Julieta Aguilar Ortega.

La edil explicó que estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por la alcaldesa Daniela Griego Ceballos, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de tránsito para la población, especialmente en áreas que anteriormente presentaban deficiencias de iluminación.

“Este nuevo prototipo y esta iniciativa por parte de la alcaldesa Daniela Griego es una atención en sinergia con todos nuestros recursos y direcciones, para poder llegar a la ciudadanía y atender sus solicitudes”, señaló.

Reconoció que Xalapa es una ciudad extensa y que las peticiones son numerosas; sin embargo, aseguró que se les da seguimiento conforme van llegando, tanto de manera directa como a través de los Días del Pueblo, que se realizan todos los jueves a partir de las 9:00 de la mañana.

“Las solicitudes llegan directamente a la Tesorería, les damos la gestión necesaria y en los Días del Pueblo estamos atendiendo las peticiones de toda la ciudadanía xalapeña”, indicó.

Destacó como uno de los puntos recientemente atendidos la calle Acueducto, a la altura del Museo de Antropología, una zona altamente transitada por estudiantes, comerciantes y ciudadanos en general.

“Es un área muy clave, con escuelas y negocios, por lo que es importante que la ciudadanía pueda transitar y sentirse segura”, subrayó.

Afirmó que el fortalecimiento del alumbrado público también tiene un enfoque preventivo en materia de seguridad.