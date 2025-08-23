Virtual presidenta del TSJE no descarta auditoría al presupuesto del Poder Judicial

agosto 23, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La virtual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Rosalba Hernández Hernández, no descartó la posibilidad de realizar una auditoría al manejo financiero del presupuesto del Poder Judicial, actualmente bajo la administración de su compañera Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

En entrevista en el Congreso de Veracruz, la magistrada constitucional dejó entrever la posibilidad de una revisión adicional al ejercicio de los recursos, independiente de la que realizan los órganos de fiscalización oficiales.

En un primer momento, Hernández Hernández recordó que la revisión de los recursos públicos corresponde de manera exclusiva al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Las revisiones las hacen los órganos fiscalizadores, entre ellos el Orfis, el Congreso y parte la Auditoría Superior de la Federación. Son las únicas instancias autorizadas para hacer revisiones del recurso federal y del recurso estatal”, puntualizó.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre la auditoría interna que implementó la actual administración, misma que permitió detectar irregularidades administrativas y derivó en denuncias penales, señaló que cualquier decisión se tomará una vez que se conozca el estado financiero del Poder Judicial.

“En cuanto recibamos, veremos qué se va a recibir. En este momento no tenemos nada. Ya está el comité instalado, pero no se puede hacer nada, tiene que ver con terminar con la cadena impugnativa”, afirmó.

Así va el proceso de calificación de la elección judicial

El proceso electoral interno del Poder Judicial concluyó formalmente el 30 de junio, cuando se entregaron constancias de mayoría a 98 personas juzgadoras: 21 magistraturas y 77 plazas para juezas y jueces locales.

A partir de esa fecha se abrió la etapa de impugnaciones, en la que los órganos jurisdiccionales revisan los recursos presentados por los candidatos que no resultaron electos. El primer filtro fue el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que resolvió las inconformidades el pasado 16 de agosto.

Esas resoluciones todavía pueden ser revisadas en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tiene como plazo el 28 de agosto para resolver los recursos de revisión, ratificar las sentencias o revocarlas.

Hasta ahora, el TEV determinó revocar las constancias de mayoría de los magistrados Jonathan Máximo Lozano Ordóñez y Arturo Sosa Vázquez, entregando una nueva constancia a Rosalba Hernández Hernández, al haber sido la candidata más votada en la elección del Tribunal Superior de Justicia del Estado.