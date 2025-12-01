Veracruz reduce casi 50 mmdp de deuda total y consolida un boom de inversiones: Primer Informe de Gobierno

diciembre 1, 2025

Xalapa, Ver., lunes 1 de diciembre de 2025.- “Tengo la encomienda de cuidar cada peso del erario, porque es del pueblo y para el pueblo”, reafirmó la gobernadora Rocío Nahle García, al destacar que Veracruz consolidó en su primer año el mayor saneamiento financiero del país, reduciendo en 42% la deuda estatal y liquidando pasivos históricos que por años frenaron el desarrollo económico de la entidad.

En doce meses, Veracruz pasó de ser la entidad con mayor carga fiscal federal a la de menor compromiso ante la Federación, tras liquidar casi 30 mil millones de pesos al SAT y reducir el adeudo con el ISSSTE de 22 mil 763 a 11 mil 331 millones.

De manera paralela, su administración reestructuró financiamientos bancarios y contrató mejores condiciones, lo que permitió abonar mil 803 millones de pesos y propició que Fitch Ratings, HR Ratings y Moody’s elevaran la calificación crediticia del estado.

“De los 119 mil millones heredados, hoy el pasivo total es de 69 mil millones. Estamos desendeudando a Veracruz sin frenar la inversión pública”, subrayó durante el Informe presentado al pueblo veracruzano desde Plaza Lerdo.

La primera mujer gobernadora de Veracruz resaltó que este avance se acompaña de acciones para cerrar fugas financieras: la Nómina Única, la centralización de adquisiciones, la supervisión del gasto, la digitalización gubernamental y nuevas medidas de disciplina presupuestal.

El orden financiero permitió fortalecer la estrategia de atracción de inversiones: En solo 11 meses, Veracruz sumó 4 mil 380 millones de dólares en nuevos proyectos, actualmente en operación o construcción en distintas regiones.

Entre ellos destacan: Constellation Brands, 23 mil 920 mdp; Italpasta, mil 100 mdp; Nestlé, 55 mil 520 mdp; Complejo Petroquímico Escolín, 22 mil 080 mdp; Bayer, 800 mdp; Tyasa, 4 mil 600 mdp; y Terminal 21, 7 mil mdp.

El dinamismo económico también se refleja en el comercio exterior: las exportaciones a Alemania crecieron 118%; en promoción nacional e internacional, se realizaron misiones comerciales, foros, congresos, portafolios y la participación en las consultas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Como parte de la estrategia industrial, el Gobierno del Estado adquirió 233 hectáreas para el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Tuxpan, incluido en el Plan México, con una inversión estimada de 24 mil 800 millones de pesos que beneficiará a 1.8 millones de habitantes.