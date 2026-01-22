Celebra Veracruz primeras reuniones con touroperadores e interesados en turismo 

enero 22, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El miércoles se inaguró formalmente el pabellón Veracruz en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se lleva a cabo en Madrid, España.



El titular de la Secretaría de Turismo, Igor Rojí López reconoció el impulso para el turismo por parte de la gobernadora Rocío Nahle García, con lo que se puede tener la presencia más grande en la Feria Turística más importante a nivel mundial.

“Ustedes saben, México es el país socio en esta ocasión, y obviamente tenemos que mostrar toda la riqueza que tiene nuestro país y sobre todo Veracruz. Tenemos muchas cosas del estado para mostrar”.

Ayer iniciaron, informó el funcionario estatal con las primeras reuniones con touroperadores, representantes de aerolíneas, organismos internacionales y autoridades españolas.



Además, se sostuvieron reuniones con desarrolladores, cadenas hoteleras, e inversionistas, para darles a conocer los beneficios y el nobleza del estado veracruzano.

“Este 21 de enero de 2026, inauguramos el Pabellón de México y el de Veracruz que está de Moda gracias al impulso para el Turismo por parte de la Gobernadora Rocío Nahle hoy tenemos la presencia más grande de nuestro estado en la Historia de FITUR !!!!”.