Vecinos denuncia que michis del panteón 5 de Febrero en Xalapa fueron envenenados

octubre 21, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Claudia Bautista Vargas, integrante de la Brigada Gatitos Panteón 5 de Febrero, denunció que entre el 13 y 14 de octubre se reportó la muerte de cuatro gatos que, de acuerdo con un certificado veterinario, fueron envenenados.

Vecinos del panteón 5 de Febrero, ubicado en la calle del mismo nombre, quienes apoyan en el cuidado y alimentación de los felinos, acusaron que en la Fiscalía General del Estado no querían recibir la denuncia, porque eran gatos de la calle, a pesar de que en Veracruz está tipificado el delito de maltrato animal.

“Del 13 al 17 fueron cuatro gatos fallecidos. Uno lo encontramos afuera; creímos que había sido atropellado, pero no tenía sangre, solo amaneció muerto. El martes encontramos dos más muertos y una en estado crítico, que llevamos a la clínica Francisco de Asís. A las 7:10 falleció. Nos dieron un certificado que fue por intoxicación”, explicó.

Los vecinos acudieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAyCA) en Xalapa. Sin embargo, el veterinario designado para realizar la necropsia de ley devolvió los cuerpos de los animales abiertos y sin sutura.

“Como es una denuncia por envenenamiento, no nos han dicho qué debo hacer con los gatitos. Yo tengo un permiso para estar dentro del panteón y para cuidarlos”, explicó Bautista Vargas.

La denunciante reprochó que el veterinario solo se limitó a confirmar la intoxicación, pero no procedió a levantar la denuncia, entregó a los gatos en bolsas negras que permanecen en el cementerio, sin que se les haya indicado si pueden o no ser enterrados.

“Ellos ponen a un veterinario de Bienestar Animal; les hizo la necropsia y nos entregó los cuerpos abiertos, sin una sutura ni nada. Fue una decepción porque la Fiscalía contrata a una persona que no tiene higiene ni cuidado con las muestras. Nos los entregó y dijo que ahí terminaba su trabajo. Los cuerpos los tenemos en el panteón”, relató.

Una de las gatitas que murió fue abandonada días antes y se publicó en redes sociales, pensado que la mascota se había perdido, pero nadie acudió al cementerio a reclamarla.

Vecinos apoyan al cuidado de los gatos que son abandonados

La Brigada del Panteón 5 de Febrero no es la única que apoya en la atención de los gatos que han encontrado en ese sitio un refugio, luego de que muchos fueron abandonados o se reprodujeron ahí.

De acuerdo con la denunciante, el fiscal argumentó que los gatos no tienen dueños porque viven en el panteón, por lo que minimizó la denuncia. No obstante, la entrevistada recordó que los animales del cementerio son propiedad del Estado, por lo que las autoridades están obligadas a dar seguimiento a la carpeta de investigación.

En el panteón Palo Verde hay al menos 40 gatos; muchos de ellos fueron abandonados por xalapeños que los dejan en las inmediaciones del camposanto y se van.

Los vecinos apoyan en la esterilización y en alimentarlos, por lo que algunos de ellos, como Claudia tiene acceso al panteón para poder dales comida y agua.