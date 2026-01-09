Van a reunir cobijas para entregar a familias vulnerables de Xalapa por fríos

enero 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Ante las bajas temperaturas que se registran en la capital veracruzana, el Ayuntamiento de Xalapa pondrá en marcha una campaña de recolección de cobijas, con el fin de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, informó la regidora tercera, Susan Morales Segura.

La edil explicó que la iniciativa estará dirigida principalmente a habitantes de colonias periféricas y congregaciones, donde las condiciones para enfrentar el frío suelen ser más complicadas.

“Hay sectores de la ciudad donde las familias resienten con mayor intensidad las bajas temperaturas, por eso estamos impulsando esta campaña solidaria para la temporada invernal”, señaló.

Detalló que en los próximos días se dará a conocer el punto oficial de acopio, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía para sumarse a esta acción de apoyo social.

La edil indicó que, además de las medidas por el invierno, el plan municipal contempla acciones preventivas rumbo a la temporada de lluvias, que podría iniciar a partir del mes de marzo.

Entre estas acciones se encuentran jornadas de limpieza de alcantarillas y drenajes pluviales, ya que durante recorridos en distintas colonias se detectó que la acumulación de basura, especialmente en calles con pendiente, genera taponamientos que derivan en inundaciones.

“Cuando llueve, la basura es arrastrada por las calles inclinadas y termina obstruyendo las alcantarillas, lo que provoca afectaciones importantes”, advirtió.