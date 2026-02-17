Supera los 9 mil casos ade sarampión en México y enciende alerta sanitaria

febrero 16, 2026

México enfrenta un repunte de sarampión con más de 9 mil casos confirmados y 29 defunciones, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Salud. El brote mantiene una tendencia al alza y presenta transmisión activa en cientos de municipios del país.

Casos de sarampión continúan en aumento

Al corte del 13 de febrero de 2026, el país registra 9 mil 478 contagios confirmados distribuidos en al menos 335 municipios, lo que evidencia una circulación amplia del virus.

El incremento ha encendido las alertas sanitarias, especialmente por la velocidad de propagación en diversas regiones.

Niños, el grupo más afectado

El sarampión impacta principalmente a la población infantil. Los grupos con mayor número de contagios son:

Niñas y niños de 1 a 4 años: 1,391 casos

Niñas y niños de 5 a 9 años: 1,158 casos

Adultos de 25 a 29 años: 1,053 casos

Además, la tasa de incidencia más alta se registra en menores de un año, con 52.68 casos por cada 100 mil habitantes, lo que representa un riesgo elevado por su vulnerabilidad.

Muertes por sarampión en varios estados

Hasta el momento se han confirmado 29 defunciones, incluidas dos en lo que va de 2026.

Los fallecimientos se distribuyen de la siguiente manera:

Chihuahua: 21 casos

Jalisco: 2 casos

Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México y Chiapas: 1 caso cada uno

Las autoridades sanitarias advierten que el sarampión puede provocar complicaciones graves, sobre todo en menores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Medidas para contener el brote

Ante el aumento de contagios, la Secretaría de Salud implementó diversas acciones para frenar la propagación del virus:

Refuerzo de campañas de vacunación

Vigilancia epidemiológica en todo el país

Llamado a completar esquemas de vacunación

Atención oportuna en unidades médicas

El objetivo es reducir los riesgos y evitar más contagios, especialmente en zonas con transmisión activa.

Síntomas del sarampión a considerar

Las autoridades recomiendan acudir de inmediato al médico ante la presencia de síntomas como:

Fiebre alta

Erupciones en la piel

Tos persistente

Congestión nasal

Conjuntivitis

Detectar la enfermedad a tiempo puede evitar complicaciones graves.

Llamado a la prevención

El sector salud reiteró que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión. Mantener la cartilla actualizada, especialmente en menores de edad, es clave para reducir el impacto del brote.