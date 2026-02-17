Sheinbaum desmiente crisis sanitaria por sarampión

febrero 17, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que México enfrente una crisis sanitaria por el brote de sarampión y acusó que existe una narrativa alarmista basada en desinformación difundida en redes sociales, al tiempo que defendió la política de vacunación aplicada durante el gobierno de la Cuarta Transformación y anunció una meta de 2.5 millones de vacunas aplicadas por semana.

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que no hay desabasto de vacunas, que existe coordinación permanente con gobernadores y autoridades sanitarias, y que el país cuenta actualmente con 27 millones de dosis disponibles, además de un pedido adicional de 15 millones de vacunas a la Organización Panamericana de la Salud para garantizar cobertura este año y el próximo.

Sheinbaum informó que sostuvo reuniones presenciales y virtuales con los gobernadores para revisar problemas logísticos y acelerar la vacunación, lo que permitió que en una semana casi se duplicara el número de dosis aplicadas a nivel nacional.

“La Secretaría de Salud, los estados y la Presidencia estamos involucrados directamente. No hay falta de vacunas, hay centros de salud abastecidos y se están habilitando puntos extraordinarios de vacunación según las decisiones de cada entidad”, puntualizó.

La presidenta insistió en que el foco de la estrategia es la vacunación de niñas y niños, a quienes calificó como la población más vulnerable, así como a personas de 13 a 49 años en estados donde se han detectado más casos.

Recalcó que la vacunación es gratuita y universal, sin importar si la persona es o no derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, y que no es indispensable presentar la cartilla de vacunación, ya que basta la manifestación del padre, madre o tutor.

Sheinbaum detalló que desde febrero del año pasado se han registrado 9 mil 400 casos de sarampión en todo el país, cifra que, afirmó, debe analizarse con responsabilidad.

“¿Cómo prevenimos que no sigan aumentando? Vacunándose. Esa es la estrategia”, enfatizó, al señalar que la vigilancia epidemiológica ha permitido detectar oportunamente los casos y aplicar cercos sanitarios inmediatos, vacunando a la población cercana cuando se identifica un contagio.

Uno de los momentos más relevantes de su mensaje fue la defensa directa del historial de vacunación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, frente a versiones que aseguran que no hubo campañas efectivas.

Con base en un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública —realizado mediante análisis de anticuerpos en sangre y no por autodeclaración—, la presidenta indicó que el 82% de los niños de 0 a 7 años presenta anticuerpos contra el sarampión, lo que confirma una alta cobertura durante ese periodo.

Explicó que la menor presencia de anticuerpos en grupos de mayor edad se asocia principalmente a la falta de aplicación de la segunda dosis, motivo por el cual el esquema se modificó desde 2021, adelantando la vacunación a los 18 meses, y ahora, ante el brote, incorporando una “dosis cero” desde los seis meses de edad.

“Esto no es político, es un resultado científico”, subrayó.

La mandataria precisó que el brote inició en Chihuahua, donde existe una población que, por razones religiosas, rechaza la vacunación. Señaló que tras un proceso de diálogo y convencimiento, la mayoría accedió a vacunarse, lo que permitió ampliar posteriormente la cobertura al resto de la población.