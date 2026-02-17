Suman ya casi 10 mil casos de sarampión en el país

febrero 17, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- A pesar de haber registrado 9 mil 487 casos acumulados de sarampión en poco más de un año, México mantiene una incidencia relativamente baja gracias a una estrategia de vacunación sin precedentes, basada en altas coberturas históricas y una aceleración inédita en la aplicación de dosis, afirmó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud.

Durante la presentación del avance nacional contra el sarampión, el funcionario subrayó que, sin la vacunación universal, un virus altamente contagioso como este habría provocado cientos de miles o incluso millones de contagios, considerando una población de 133 millones de habitantes.

“El sarampión se controla de una sola manera: vacunando, tanto para proteger a la persona como para frenar la transmisión comunitaria”, sostuvo.

El incremento de 410 casos en una sola semana no refleja un fracaso sanitario, sino el resultado de una vigilancia epidemiológica activa, combinada con una cobertura de vacunación que ha impedido una expansión exponencial del virus.

Clark explicó que la experiencia de Chihuahua es el ejemplo más claro: el brote inició en comunidades con bajas coberturas, pero tras la aplicación de 1.8 millones de dosis en 2025, los casos activos cayeron hasta prácticamente desaparecer en 2026.

Ese modelo —detección rápida y vacunación masiva— es el que ahora se replica a nivel nacional.

Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, México ha aplicado 16 millones de vacunas contra el sarampión, una cifra que triplica el promedio anual previo al brote, cuando se aplicaban entre cinco y seis millones de dosis.

Además:

• Actualmente hay 27 millones de dosis disponibles en el país

• En los próximos tres meses llegarán casi 20 millones más

• El total de vacunas aplicables hacia mayo será de casi 48 millones

“El país nunca había tenido la capacidad de avanzar a este ritmo”, destacó Clark.

Solo en la última semana reportada se aplicaron 1.6 millones de vacunas, y la meta inmediata es llegar a 2.5 millones por semana, lo que equivale a un año completo de vacunación en solo 14 días.

Para cortar las cadenas de transmisión antes de que escalen, la Secretaría de Salud concentró la estrategia intensiva en 11 entidades federativas con tasas superiores a un caso por cada 100 mil habitantes:

• Jalisco

• Colima

• Chiapas

• Sinaloa

• Durango

• Ciudad de México

• Nayarit

• Tabasco

• Sonora

• Tlaxcala

• Puebla

En estos estados se convoca a todas las personas de 13 a 49 años que no recuerden haber sido vacunadas o que no hayan completado su esquema, a acudir de inmediato a vacunarse.

El eje central de la estrategia sigue siendo la protección de niñas y niños de seis meses a 12 años, el grupo más vulnerable ante el sarampión:

• Sin ninguna dosis: vacunarse de inmediato

• Con una dosis y más de seis meses transcurridos: aplicar la segunda

• Con dos dosis completas: no requieren refuerzo

Actualmente existen más de 20 mil puntos de vacunación en todo el país, en unidades del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y servicios estatales, con acceso universal y gratuito, sin importar afiliación.

Al respecto, el funcionario reiteró que el número total de decesos a nivel nacional se mantiene en 29.

Pese al aumento de casos, las autoridades sanitarias enfatizan que México no enfrenta una epidemia descontrolada, sino un brote contenido gracias a una de las campañas de vacunación más grandes de su historia.

“La vacunación protege al individuo, pero sobre todo protege a la comunidad. Vacunarnos es una responsabilidad colectiva”, concluyó Eduardo Clark.