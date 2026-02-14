Sube a 29 el número de veracruzanos con sarampión

febrero 14, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- De acuerdo con el más reciente reporte de la Situación Epidemiológica de Sarampión en México, con corte al 13 de febrero de 2026, Veracruz registra 25 casos confirmados de esta enfermedad, sin que hasta el momento se reporten defunciones en la entidad.

El informe señala que 204 personas se mantienen como casos sospechosos, los cuales continúan bajo vigilancia epidemiológica. A nivel nacional, en el periodo 2025-2026 se han confirmado 9 mil 478 casos, de los cuales 3 mil 046 corresponden a 2026, además de 29 defunciones asociadas al sarampión.

El grupo de edad con mayor número de contagios es el de 1 a 4 años, con mil 391 casos, seguido por el de 5 a 9 años (mil 158) y el de 25 a 29 años (mil 053). En cuanto a la incidencia, la tasa más alta se presenta en menores de un año, con 51.02 casos por cada 100 mil habitantes, seguida de los grupos de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 15.96 y 10.75, respectivamente.

Respecto a las defunciones, estas se concentran en siete estados del país, principalmente Chihuahua, con 21 casos, seguido de Jalisco (2) y Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México y Chiapas, con un caso cada uno. En el acumulado nacional, los 32 estados han notificado casos de sarampión, distribuidos en 335 municipios.

Las autoridades sanitarias recordaron que en Veracruz existe disponibilidad de vacunas contra el sarampión en centros de salud y hospitales públicos, por lo que reiteraron el llamado a completar los esquemas de vacunación, especialmente en niñas y niños menores de edad.