Una familia fue albergada en Xalapa por daños en vivienda

Una familia fue albergada en Xalapa por daños en vivienda

octubre 10, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director del DIF municipal Alejandro del Ángel Aguilar dio a conocer que una familia permanece ya en el albergue de la Aldea Meced luego de que su vivienda sufriera daños por las lluvias recientes.

«Ya tenemos a una familia ahí de tres adultos, sufrió daños su vivienda por las lluvias y preliminarmente están en el albergue en tanto se puede dictaminar su vivienda y en su caso repararla».

Señaló que se trata de personas de la colonia Rafael Hernández Ochoa quienes en este momento no pueden regresar a su casa.

«Porque se afectó el techo de su casa por las lluvias, lo que está haciendo Protección Civil es un dictamen de la viabilidad de que sea habitable y si así es les ayudaremos a la reparación de la vivienda».

Explicó que el dictamen estará en breve y dado que el tiempo máximo en el albergue es de máximo 14 días, tienen ese plazo para buscarles una solución.

Explicó que el albergue fue habilitado a solicitud de Protección Civil por lo que se mantendrá habilitado el tiempo que sea necesario.