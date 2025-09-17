Trasladan a Hernán N a México, será ingresado al Penal del Altiplano

septiembre 17, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- El secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó que ya trasladan al país a Hernán N, quien fue detenido en Paraguay acusado de liderar el grupo criminal de La Barredora.



En un mensaje en su cuenta de X informó que gracias a la coordinación con las autoridades de aquel país, se traslada al ex secretario de seguridad de Tabasco en la administración de Adán Augusto López, al penal del Altiplano para continuar su proceso legal.



También agradeció la colaboración del Gobierno de Paraguay, al determinar la expulsión de Hernán N, por no contar con un ingreso legal a su territorio. Al exfuncionario se le detendrá formalmente en México una vez que aterrice y se continuará su proceso legal.

