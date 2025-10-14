Detienen a ‘Beto Coca’, presunto operador de ‘La Barredora’

octubre 14, 2025

Los elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca lograron la detención de Humberto ‘N’, alias Beto Coca, de 46 años, y su pareja, Irasema ‘N’, alías La Señora, de 44 años. Él es identificado como uno de los operadores regionales del grupo delictivo La Barredora.

De acuerdo con autoridades federales, la detención de Beto Coca y su pareja se llevó a cabo cuando los agentes llevaban a cabo “recorridos de seguridad, vigilancia y prevención del delito, sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, del municipio de Centla“, en Tabasco.

⇒ Al momento de su detención, cuando les fueron aseguradas dosis de mariguana y un vehículo Volkswagen Teramont de color gris.

Los presuntos miembros de La Barredora, una organización delictiva que opera en los estados de Tabasco y Chiapas y que era encabezada por el ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en donde se determinará su situación jurídica.

⇒ Beto Coca era uno de los principales generadores de violencia en la zona de la Chontalpa, jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal La Barredora.